Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi – mercoledì 7 novembre, all'altezza del civico 18 di via Valparaiso a Milano, in zona Solari. Qui una donna di ottant'anni, al volante della sua vettura, una Toyota Aygo, ha imboccato la strada contromano all'altezza del civico 18 finendo sul marciapiede. Nella manovra ha investito due donne, due sorelle, che si trovavano a passare in quel momento, una delle quali è stata trasportata d'urgenza in ospedale, e ricoverata in codice rosso all'ospedale San Carlo. Le sue condizioni da quanto si apprende sono gravi. Più lievi le ferite riportate dall'altra sorella, 72 anni, ricoverata in codice giallo al Policlinico.

Dopo l'investimento, l'anziana automobilista, ha imboccato contromano la corsia preferenziale per alcuni metri, per poi inchiodare. Ancora non è chiaro se la donna abbia provocato l'investimento per un malore o a causa di una grave disattenzione. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, gli agenti della Polizia Locale che sono a lavoro per appurare la dinamica dell'incidente.