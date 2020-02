in foto: Foto da Facebook

La Polizia Locale di Milano ha chiuso l'Antica Pizzeria Da Michele, ristorante che appartiene alla storica catena napoletana. L'Unità annonaria ha notificato oggi il provvedimento di revoca della licenza commerciale al locale, molto frequentato e conosciuto da residenti e turisti, che si trova nella centralissima piazza della Repubblica. La decisione è stata presa in seguito all'interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Milano nei confronti della società ‘Fornace Milano Srl'. Sulla pagina Facebook della pizzeria, i gestori parlano invece di chiusura per lavori in corso, non menzionando il provvedimento preso dall'Antimafia. "Si comunica a tutta la gentile clientela che L’Antica Pizzeria Da Michele Milano rimarrà chiusa per qualche giorno per lavori di manutenzione straordinaria. Vi terremo aggiornati sulla data di riapertura. Cordialmente, La Direzione".

L'Antica Pizzeria Da Michele a Milano ha aperto nel dicembre 2017. Il nome storico della pizzeria napoletana, le cui origini risalgono al 1870, è definito da molti ‘il tempio della pizza'. Conosciuta in tutto il mondo, la pizzeria adesso ha sedi anche a Londra, Barcellona, Giappone e ovviamente Napoli. La prima vera pizzeria fu aperta nel 1906 da Michele Condurro a Napoli, poi il locale fu spostato nel 1930 in via Cesare Sersale, dove si trova tutt'ora. I tipi di pizza che si possono mangiare? Solo due, marinara e margherita.