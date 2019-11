in foto: (L’intervento sulla ragazzina – Foto Vigili del fuoco di Milano)

Paura per una ragazzina di 12 anni: un anello le è rimasto incastrato al dito medio della mano destra, costringendo i vigili del fuoco a intervenire con uno speciale seghetto elettrico per rimuoverlo. La particolare operazione di estrazione è avvenuta nel pomeriggio di martedì 12 novembre presso il pronto soccorso dell'istituto clinico "Città Studi" di Milano. L'intervento è andato a buon fine e la squadra di pompieri, formata da sei persone, è riuscita a rimuovere l'anello con il Dremel, un attrezzo multi funzione molto utilizzato nel fai da te e usato anche dai vigili del fuoco per le operazioni di questo tipo, che richiedono particolare precisione.

L'intervento dei vigili del fuoco è durato mezz'ora

Non è inconsueto che i vigili del fuoco vengano contattati per portare a termine interventi di rimozione come quello di questo pomeriggio. Un operatore della centrale operativa di Milano, contattato da Fanpage.it, ha dichiarato che capita speso di ricevere segnalazioni simili a quella che ha riguardato l'intervento sulla ragazzina di 12 anni soccorsa alla clinica "Città Studi". L'intervento dei pompieri è durato poco più di mezz'ora: la squadra è entrata in azione intorno alle 14.30 per poi allontanarsi dall'ospedale alle 15.10. L'utensile utilizzato per l'operazione di rimozione dell'anello dal dito della ragazzina di 12 anni è un attrezzo rotante sul quale possono essere innestati vari utensili: dalle punte da trapano a dischetti rotanti per tagliare diversi tipi di materiali.