in foto: (Foto: Facebook Wakeparadise Milano)

Milano si prepara a inaugurare la sua prima onda per fare surf. Anche nel capoluogo lombardo tra pochi giorni sarà possibile cavalcare le onde grazie a una "surf pool", una piscina che permette di surfare su un'onda stazionaria, la prima in Italia e la più grande in Europa di questo genere. Si potrà provare dal 22 giugno all'Idroscalo nell'impianto di WakeParadise.

Un'onda stazionaria alta quasi due metri e larga dieci

Quella che viene montata all'Idroscalo in questi giorni è una piattaforma galleggiante in grado di creare un’onda stazionaria alta fino a 1,9 metri e larga dieci. La struttura può essere installata in qualsiasi bacino di almeno quattro metri di profondità senza intaccare l'ambiente circostante. Lo spessore dell'acqua di 70 centimetri consente di utilizzare le stesse tavole che si usano in mare e di avere la sensazione autentica dell’onda sotto i piedi. L'onda può essere regolata su tre diversi livelli di difficoltà in modo che possa essere utilizzata sia da surfisti esperti sia da neofiti. L’investimento per la realizzazione è di 1,6 milioni di euro. La "wave pool" consuma circa 600 chilowattora, l'equivalente del consumo di circa duecento famiglie.

Orari e prezzi per provare la surf pool all'Idroscalo

La struttura sarà aperta fino al 31 agosto dalle 12 alle 21 durante la settimana e dalle 10 alle 21 nei weekend. Il prezzo va dai 45 euro per una lezione di un'ora, a cui vanno aggiunti altri dieci euro di noleggio della tavola, ai 420 euro per riservare l’intera surf pool per un’ora e usarla con 12 persone in tutto.