Un bilancio allarmante quello diffuso dalla Caritas Ambrosiana che, attraverso il “Rapporto sulle povertà e le risorse della diocesi”, ha fatto sapere che nell'ultimo anni sono stati investiti 6.577.000 euro per assistere i poveri italiani della diocesi di Milano (che comprende oltre al capoluogo lombardo anche Lecco, Varese e Monza), che sono in continua crescita. Secondo quanto si legge sul report, negli ultimi anni, la percentuale di italiani e stranieri che richiedono assistenza alla Caritas è pressoché simile, mentre in passato gli italiani che bussavano alla porta dell'ente erano in quantità assai minore rispetto agli stranieri. Un dato preoccupante, come spiegato dal portavoce della stessa Caritas: "Noi aiutiamo i poveri, senza discriminazione alcuna, né in base alla nazionalità, né al credo religioso o al sesso. Ma questi dati ci fanno capire che gli italiani stanno sempre peggio, al punto da dovere chiedere sempre più spesso aiuto in parrocchia". I servizi offerti dalla Caritas variano dall’aiuto alimentare ed economico alla formazione professionale e al contrasto al sovra-indebitamento fino all’accompagnamento per l’accesso alla casa.

La povertà cresce in tutta Italia

Solo pochi mesi fa l'Istat aveva diffuso i dati relativi al 2017 in cui si stimano in povertà assoluta 1 milione e 778 mila famiglie residenti in cui vivono 5 milioni e 58 mila individui; rispetto al 2016 la povertà assoluta cresce in termini sia di famiglie sia di individui. Anche la povertà relativa continua a crescere: nel 2017 ha riguardato 3 milioni 171 mila famiglie residenti e 9 milioni 368 mila individui.