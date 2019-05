Un allarme bomba è scattato nel pomeriggio di oggi – venerdì 31 maggio – in Corso Lodi a Milano. Erano circa le 17.00 quando è stato notato da alcuni passanti un pacco sospetto poggiato di fianco a un cestino dell'immondizia in via Ponti della Priula, alla periferia sud del capoluogo lombardo. Corso Lodi è stato chiuso nel tratto interessato e diversi bus sono stati deviati per consentire l'intervento in sicurezza degli artificieri giunti sul posto assieme ai carabinieri del nucleo radiomobile. Atm ha deviato la linea 65 in entrambe le direzioni. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione.

Solo attorno alle 19.00 la situazione è tornata alla normalità, con la riapertura della strada al traffico veicolare, pedonale e al trasporto pubblico. L'allarme era scattato anche per il posizionamento del pacco sospetto, proprio di fronte una filiale della Banca Popolare di Milano. L'involucro, una scatola coperta di scotch da pacchi, si è rivelato assolutamente innocuo anche se non è noto al momento il suo contenuto.