Si è messo alla guida ubriaco e ha iniziato a percorrere la strada cittadina contromano, fermato dalla polizia ha infine aggredito gli agenti. Per questo un 25enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. È avvenuto a Milano nella notte tra sabato e domenica scorsi: ad avvistare l'auto, una Fiat Panda, che procedeva contromano lungo via Palmanova in zona Ciminiano, un'ambulanza che stava transitando lungo la strada.

A quel punto è scattato l'allarme e sono stati allertati gli agenti di polizia che sono accorsi in poco tempo sul posto riuscendo a individuare a poi bloccare la vettura. Alla guida dell'auto un ragazzo di 25 anni che sottoposto a test alcolemico ha evidenziato un tasso alcolico di 6 volte superiore al limite consentito dalla legge. Al momento del fermo il giovane ha anche provato ad aggredire gli agenti scagliandosi verso di loro: per questo è stato poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.