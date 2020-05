in foto: (Immagine di repertorio)

Paura all'alba di oggi, domenica 17 maggio a Milano. Un albero piantato all'interno di un giardino privato è caduto in strada, in via Meucci, danneggiando due auto parcheggiate. L'episodio, stando a quanto riportato dalla testata "Milanotoday", si è verificato attorno alle 5 del mattino in zona Crescenzago. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e agenti della polizia locale, che hanno transennato la strada in attesa che i pompieri rimuovessero i rami caduti dalla carreggiata. Per fortuna, considerando l'orario in cui si è verificato il crollo, nessuno è rimasto ferito: nessuno transitava in quel momento per strada e le auto parcheggiate erano vuote.

Ancora pioggia nella notte dopo il nubifragio di due giorni fa

La causa del crollo potrebbe essere imputata alla pioggia che si è abbattuta nella notte sul capoluogo lombardo: la precipitazione potrebbe aver dato il "colpo di grazia" a una pianta già debilitata per via del nubifragio che si è scatenato nella sera tra giovedì e venerdì a Milano, che ha causato l'esondazione del Seveso e gravi danni in tutta la città, tra strade, cantine e sottopassi allagati e alberi caduti. La pioggia di questa sera è stata meno intensa, ma potrebbe aver causato il crollo del pioppo. Sul fronte meteo, comunque, dopo la settimana nera appena vissuta dal capoluogo lombardo, Milano può tirare un sospiro di sollievo: le previsioni meteo per la prossima settimana indicano infatti la prevalenza di cielo sereno o al più leggermente nuvoloso, con scarse probabilità di nuove piogge, per lo più concentrate nel prossimo weekend.