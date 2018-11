in foto: Immagini di repertorio

Sarà attivo da novembre fino ad aprile il cosiddetto "piano freddo" del comune di Milano che prevede il potenziamento dei posti letto che sono normalmente a disposizione nei centri per i senza fissa dimora oltre all’attivazione di un numero per le segnalazioni di persone in difficoltà. Per far fronte all'emergenza freddo saranno quindi 2.700 i posti in oltre venti strutture in cui le persone potranno recarsi per la notte, e almeno nove i centri diurni aperti per trascorrere le ore del giorno con attività ricreative, la possibilità di usufruire delle docce e di avere un pasto. Mentre la sera il comitato milanese della Croce Rossa, in convenzione con Fondazione Progetto Arca, gestirà le emergenze e coordinerà il servizio delle 19 associazioni del Terzo settore che mettono a disposizione le unità mobili per perlustrare la città. "Lo sforzo che il Comune fa per sostenere i più deboli – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino – è più che raddoppiato nel giro di pochi anni, arrivando a mettere in campo un piano freddo che non ha eguali in Italia. Chi non ha una casa dove tornare sa di poter trovare un posto nelle strutture del territorio. Un impegno per cui vogliamo dire grazie a una città che non si tira mai indietro e che ogni giorno fa la sua parte".

Come aiutare le persone senza fissa dimora

È stato potenziato inoltre l’orario di apertura del Casc, Centro aiuto di via Ferrante Aporti 3, che rimarrà aperto dalle 9 alle 21 dal lunedì al venerdì e dalle 12 alle 21 il sabato, la domenica e nei festivi. Negli stessi orari, chiamando il numero 0288447645 si potranno richiedere informazioni sui servizi, le strutture residenziali, le unità mobili, i centri diurni, le mense e le docce pubbliche. Da segnare in agenda la giornata di sabato 24, dedicata alla raccolta degli indumenti invernali: dalle 9.30 alle 17.30 in molte zone della città ci saranno diversi punti di raccolta gestiti dalle associazioni del Terzo settore che si occuperanno di raccogliere le donazioni dei cittadini. Ecco gli indirizzi dove trovare i banchetti per il ritiro: piazzale Baracca/ via Enrico Toti, piazza della Repubblica, via Aldini 74, piazza Baiamonti, viale Papiniano/piazzale Cantore, piazzale L. Bettini, Arco della Pace (nella piazza tra via Abbondio Sangiorgio e corso Sempione), piazza XXIV Maggio, piazzale Argentina/via Mercadante, piazza XXV Aprile, via Pollini 4, piazza Amendola. Per segnalare la presenza di senzatetto e persone in difficoltà a causa del freddo, i cittadini possono telefonare al numero unico 02 8844 7646. Il servizio sarà disponibile per la prima volta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.