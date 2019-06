Da Edimburgo a Milano, per animare le vie della zona "North of Loreto", nota ormai a tutti i milanesi come NoLo. È partita e continuerà fino al 9 giugno la prima edizione del NoLo Fringe Festival, una rassegna di arti performative ispirata al celebre Fringe Festival che dal 1947 è protagonista delle estati della capitale scozzese. La manifestazione, che ha il patrocinio del Municipio 2 di Milano e di Fondazione Cariplo, e si pone come obiettivo quello di fare da collettore delle varie anime che vivono il quartiere: dalla comunità virtuale del gruppo NoLo Social District ai genitori del Parco Trotter fino al calore multietnico dei commercianti di via Padova,

Il programma ufficiale del NoLo Fringe Festival

Come tutte le manifestazioni culturali che si rispettino, anche il NoLo Fringe Festival ha un programma ufficiale e un programma "off", il Fringe Extra. Sette compagnie (selezionate tramite un bando tra oltre 160 candidature dall'Italia e dall'estero) saranno protagoniste del cartellone ufficiale e ogni sera si alterneranno sui quattro palchi principali del festival. Il Fringe Extra che raccoglie invece altri spettacoli, performance e incontri in diversi ambienti del quartiere. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero, senza prenotazione, ad accezione di Otello di Tournée da Bar allo Zelig Cabaret.

Dove andare per assistere agli spettacoli del NoLo Fringe Festival

Sono quattro i "teatri" in chi andranno in scena gli spettacoli del programma ufficiale: lo spazio alternativo del CrossFit NoLo (via Temperanza 6) ospiterà il collettivo londinese Haste Theatre con lo spettacolo Where the hell is Bernard?, per la prima volta in Italia. Nella performance quattro attrici, con doti di mimo e clownerie, trascinano il pubblico in un mondo distopico a metà strada tra Blackmirror e The Matrix. Al GhePensiMi (piazza Morbegno 2) vanno in scena alternati Stay Hungry: indagine di un affamato, di e con Angelo Campolo, una storia d’amore in cui la fame diventa metafora della spinta al riscatto sociale, e Cosa sarà mai, di e con Corinna Grandi sull’essere donna oggi. Allo Spazio Hug (via Venini 83) sono in programma gli spettacoli Riportami là dove mi sono perso di Officine Gorilla, una riflessione tra sociologia e umorismo sulle relazioni e la loro crisi, e Signorina, lei è un maschio o una femmina della Compagnia Giacopini/Vacis, in cui le rocambolesche disavventure della protagonista offrono lo spunto per una riflessione sul gender e sulle contraddizioni del nostro tempo. La Salumeria del Design ospita due one-man show: Fabio Paroni con la drammaturgia di Greta Cappelletti in Di Fabio in Frasca e la stand-up comedy di Luca Cupani che racconta la sua vita in Parole in Corso, con la regia di Carlo Turati.

Gli appuntamenti del Fringe Extra

La rassegna Fringe Extra, da venerdì 7 a domenica 9 giugno, porterà un'invasione di idee e cultura in tutto il quartiere a nord di Loreto. Da Otello di Tournée da Bar allo Zelig Cabaret allo spettacolo itinerante lungo via Padova Shakespeare di quartiere, di Beppe Salmetti, Paula Carrara e Carla Stara.Il Parco Trotter ospita numerosi appuntamenti: la ex-chiesetta offrirà un palcoscenico speciale per il progetto Con-Tatto, restituzione alla cittadinanza dell’esito di un workshop organizzato dall’associazione Arti Girovaghe con gli abitanti di via Padova, per la performance Le voci dal tempo presente ,con un gruppo di adolescenti di diverse nazionalità diretti da Luca Malinverni, per il concerto del coro Hispano-americano di Milano; nel teatrino si assisterà allo spettacolo rivolto agli adolescenti In qualunque posto mi trovi, della compagnia Cicconi/Radice. L’esedra di via Giacosa ospiterà spettacoli per bambini, mimo e clownerie. Allo Spazio Hug è possibile vivere in prima persona la Macchina per il teatro incosciente della compagnia La Voce delle Cose.