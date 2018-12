in foto: Il Mercatino di Natale intorno al Duomo

Inizia oggi, 10 dicembre, il Mercatino di Natale intorno al Duomo, il più atteso di quelli natalizi, che terrà compagnia ai milanesi fino all'Epifania. Realizzato per il secondo anno consecutivo da Apeca, l’Associazione ambulanti Confcommercio Milano. Un percorso fatto di gusto e tradizione che si snoderà lungo il tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele, all'altezza de La Rinascente, via Campo Santo e via Arcivescovado dove 65 eleganti casette in legno proporranno, a milanesi e turisti, tanti prodotti tipici e tante idee regalo di qualità ricreando così la piena atmosfera del periodo natalizio come accade in molte città europee. Il "Mercatino di Natale" sarà aperto tutti i giorni della settimana dalle 8.30 del mattino fino alla mezzanotte. Un luogo magico e simbolo per la città di Milano dove sarà possibile godersi in pieno la magica atmosfera del Natale, gustando le caldarroste appena comprate e tanti altri tipici dolci della tradizione.