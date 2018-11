Numeri da record quest'anno per la manifestazione dedicata agli appassionati dei libri: ben 1452 eventi gratuiti in 250 luoghi diversi che coinvolgeranno il centro e la periferia che da giovedì 15 novembre fino a a domenica 18 novembre riempiranno le strade di Milano. Parliamo ovviamente di BookCity giunto alla sua VII edizione e che anno dopo anno raccoglie sempre più successi e consensi, tanto da aver sicuramente contribuito all’assegnazione a Milano della qualifica di Città Creativa Unesco per la Letteratura. Tanti gli argomenti che saranno affrontati negli incontri che si svolgeranno durante i quattro giorni di presentazioni, letture ed eventi: si parlerà infatti di nuovo populismo, dei social e dei suoi effetti, di donne, di violenza domestica e del ritorno al noir. Molti saranno poi i cosiddetti eventi in movimento, con letture, talk e racconti sul filobus storico della linea 90/91 dove si discuterà di integrazione, o a bordo dei taxi dove la protagonista sarà la poesia. E ancora un flash mob-reading collettivo dedicato alla città di Milano, un giornale da sfogliare creato dagli studenti delle scuole milanesi. "Con BookCity la passione di Milano per i libri e dei libri per Milano diventa una grande festa diffusa, come piace a noi – ha commentato il sindaco Giuseppe Sala – gli eventi non saranno solamente negli spazi normalmente dedicati alla lettura, ma in tutta la città invitata a parlare di libri, a conoscerne i protagonisti, a passeggiare nei suoi luoghi letterari guidata dai racconti dei suoi cittadini. Questa è la vera forza di BookCity e sono certo che anche quest’anno sarà davvero un grande successo”.

Gli eventi di Bookcity

La manifestazione ritrova nella sua inaugurazione il primo grande appuntamento: giovedì 15 novembre alle ore 20.30 al Teatro Dal Verme ci sarà Jonathan Coe intervistato da Barbara Stefanel per l'evento “Jonathan Coe e il futuro che non ci aspettavamo”. Lo scrittore inglese che presenterà il suo romanzo che racconta la Brexit in tempo quasi reale, nell'occasione riceverà il Sigillo della città dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Mentre l'evento di chiusura che si terrà domenica 18 novembre, alle ore 20.30, sempre al Teatro Franco Parenti vedrà la presenza del giornalista, direttore di "Sette" Beppe Severgnini che presenterà e racconterà la propria autobiografia che ha definito "didattica". Al centro ci saranno tantissimi eventi a cui poter partecipare come quello di domenica 18 alle ore 18, con il Premio Strega Paolo Cognetti, che racconta il Nepal al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, oppure quello con Ezio Mauro che parlerà di razzismo sempre domenica 18 alle ore 17, alla Fondazione Feltrinelli. Spazio anche per il noir con i re del giallo Maurizio De Giovanni, Massimo Carlotto e Giancarlo De Cataldo, e per gli scrittori irlandesi Sara Baume che sarà presente sabato 17 alle 17 al Castello Sforzesco e Mike McCormack, domenica 18 alle 11 al Magna Pars Hotel. Sempre domenica alle 11.00 al Laboratorio Formentini per l’Editoria ci sarà la presentazione di "Era una notte buia e tempestosa: gli incipit più famosi", con Mauro Novelli, un volume che raccoglie duemila inizi di romanzi e li classifica secondo generi, vizi, virtù, epoche e paesi. Qui il programma completo.