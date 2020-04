in foto: Immagine di repertorio

Chi l'ha detto che in Lombardia non si può fare il tampone a tutti? Oltre all'assessore al Welfare regionale Giulio Gallera, si intende. Perché all'ospedale San Raffaele di Milano i tamponi ci sono e vengono effettuati a tutti coloro che lo richiedono e, dettaglio non da poco, pagano 120 euro. Così facendo, i cittadini possono sapere in breve tempo se sono positivi o meno al Coronavirus, ritirando il referto in via Olgettina.

Tamponi a pagamento, ma per Gallera non era possibile farne

La notizia dell'effettuazione dei tamponi presso il San Raffaele, ha aumentato i dubbi sull'effettivo numero sostenibile di test alla popolazione che la Regione Lombardia va ribadendo essere impossibile fare su tutti i cittadini. Eppure, come sottolinea l'esponente del Partito Democratico Samuele Astuti a Repubblica, "veniamo a sapere che ci sono laboratori che li offrono privatamente". Non sarebbe infatti il solo San Raffaele ad offrire tale servizio, ma altre strutture in cui i tamponi possono essere pagati anche 240 euro, il doppio rispetto a quanto si paga nella struttura ad est di Milano. Ciò ha creato ulteriori polemiche anche per quanto riguarda il trattamento ricevuto dal personale sanitario, dai medici agli infermieri, costantemente impegnati negli ospedali per arginare la pandemia da Covid. Questi, infatti, sono stati tra gli ultimi a ricevere il tampone e non tutti ancora sono stati testati. Inoltre, anche gli ospiti delle case di riposo, vittime di vere e proprie stragi, li stanno ricevendo a fatica. Astuti ha commentato questa tendenza paragonandola a "un far west senza regole". Sempre secondo l'esponente del Pd, l'assessore Gallera ha però più volte ribadito che non è possibile fare i tamponi a pagamento, quindi c'è qualcosa che non torna. Astuti invita quindi la Regione Lombardia a fare chiarezza e spiegare ai cittadini cosa sta accadendo. Su tutto, però, Astuti e la parte di popolazione che non è ancora stata sottoposta a tampone (la stragrande maggioranza) chiedono se è possibile aumentare il numero dei test così da poter entrare veramente nella fase 2.