Un aiuto concreto in grado di migliorare l'assistenza sanitaria e l'efficacia degli interventi in situazioni di emergenza nei confronti delle persone anziane. È questo il senso del braccialetto salvavita per cui è stata avviata la fase di sperimentazione su alcuni volontari del Municipio 3 a Milano. Il progetto, presentato nella giornata di venerdì 22 novembre, è promosso dalla commissione consiliare Politiche sociali, che lo ha realizzato anche grazie alla collaborazione attiva da parte dell'Azienda regionale emergenza urgenza e del Politecnico di Milano. Le persone dotate di braccialetto salvavita avranno la possibilità di essere assistite in tempi più brevi dal personale sanitario. Il braccialetto dispone di un QR code che consente a chi lavora sulle ambulanze di scoprire che la persona soccorsa è in possesso di una carta di identità salvavita. Questa permette di consultare i dati anagrafici del paziente, i numeri personali da contattare in caso di emergenza e il referto medico con un un quadro clinico completo dell'assistito. Il tutto è possibile in tempo reale grazie a questo speciale braccialetto che per il momento non è ancora in commercio.

Il progetto: Cittadini più coinvolti e più sicuri

L'idea di progettare un braccialetto salvavita in grado di supportare le persone anziane è nata all'interno del più ampio progetto “Cittadini più coinvolti e più sicuri” avviato dall’assessorato Politiche sociali e abitative del Comune di Milano. Alla realizzazione ha partecipato anche la onlus Medici Volontari Italiani che ha messo a disposizione un’applicazione per la gestione digitale delle informazioni socio-sanitarie. Al progetto “Cittadini più coinvolti e più sicuri", iniziato nel 2013, hanno partecipato fino adesso più di duemila persone. L'iniziativa è stata supportata da dalla presidente della commissione consiliare Politiche sociali Angelica Vasile e da Massimo Scarinzi e Sergio Boniolo del Municipio 3.