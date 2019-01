in foto: Immagine di repertorio

È stato aggredito ieri mattina all'alba da quattro persone che dopo averlo malmenato gli hanno sottratto la borsa. La rapina è avvenuta in pieno centro a Milano, in zona Ticinese, nei pressi di via San Martino. La vittima, un uomo di 33 anni di nazionalità albanese, stava camminando quando è stato avvicinato da un gruppo di persone, probabilmente di origini sudamericane, come raccontato dallo stesso uomo agli agenti della polizia locale giunti sul posto dopo la sua chiamata. Il 33enne è stato soccorso anche dai sanitari del 118 accorsi sul posto con un'ambulanza, ed è stato trasportato in codice verde all'Istituto Clinico di Città Studi. Non ha riportato ferite gravi. I suoi aggressori dopo averlo picchiato gli hanno portato via la borsa, borsa nella quale, come riportato dalla vittima, c'erano solo documenti e nessun oggetto prezioso o contanti. Sui fatti stanno indagando le forze dell'ordine per cercare di individuare i quattro malviventi.