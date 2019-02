Una rapina in una delle zone centralissime della città di Milano, via Molino delle Armi, ai danni un ragazzo aggredito e poi derubato. È avvenuto nella notte tra domenica e lunedì quando il 25enne di nazionalità cinese, che ha confessato essere in stato d'ebbrezza, stava percorrendo la strada in zona Ticinese: qui è stato avvicinato da un uomo che forse approfittando dello stato di poca lucidità del giovane lo ha intimato di consegnargli lo zaino che aveva con sé. Il ragazzo si è rifiutato ma il malvivente prima che la vittima potesse reagire in qualche modo o tentare la fuga lo ha colpito con un violento pugno al volto che gli ha provocato la rottura del labbro.

Il ladro ha poi afferrato lo zaino ed è scappato. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice verde al Policlinico dove è stato medicato. In Questura ha poi raccontato il tutto fornendo dettagli agli agenti che potessero aiutarli nell'identificare il ladro: all'interno dello zaino c'erano solo 6 euro, e purtroppo anche il permesso di soggiorno del 25enne che dovrà ora rifare il documento.