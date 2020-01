in foto: Immagine di repertorio

Un ragazzo di 28 anni è stato aggredito da una ragazza questa mattina nella centralissima piazza Gae Aulenti a Milano. La giovane gli avrebbe spruzzato sul volto dello spray al peperoncino e gli avrebbe lanciato dell'acido. Stando a quanto si apprende, il 28enne è stato ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli con ustioni di primo grado al volto e di secondo grado al collo. Ha lamentato anche bruciori ad un occhio. Le sue condizioni, comunque, non sono gravi.

Indagano i carabinieri della compagnia Milano Duomo

Secondo le prime ricostruzioni l'aggressione è avvenuta intorno alle 11 in seguito a una lite e a una successiva colluttazione fra i due. Per il momento rimangono sconosciuti i motivi del violento litigio tra i due. Per il momento non si sa neanche se i due abbiano o abbiano avuto in passato una relazione. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia Milano Duomo.

Un episodio simile è avvenuto sempre oggi a Livorno, dove un senzatetto polacco è stato aggredito con l'acido al termine di una violenta lite con una transessuale brasiliana. Secondo quanto si apprende, il clochard stava litigando con la trans, quando lei, senza motivo, ha tirato fuori una bottiglietta con l'acido e l'ha tirata sul viso del 38enne. L'uomo avrebbe reagito sferrando alcuni pugni. Avrebbe riportato una lieve ustione all'occhio ed è stato medicato al pronto soccorso. In ogni caso le sue condizioni non destano preoccupazioni. La transessuale ha riportato qualche lieve escoriazione al naso.