in foto: Immagine di repertorio

Ha prima aggredito un passeggero a bordo dell'autobus poi, all'arrivo della polizia, lo ha fatto anche con gli agenti, finendo per stendersi sul bus per non farsi portar via. È accaduto a Milano, in via Arsia, dove un uomo, un 29enne di nazionalità egiziana, ha dato in escandescenze mentre era a bordo della linea 40 dell'autobus: intorno alle 16.50 di martedì l'uomo ha improvvisamente sferrato diversi pugni al vetro del pullman e poi ha dato vita a un litigio con un altro passeggero che gli aveva forse chiesto di calmarsi. Testimoni diversi altri passeggeri che allarmati dalla scena hanno così deciso di chiamare il 112 e richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, tra le quali una donna che alla polizia ha raccontato quanto stava accadendo.

Immediatamente sul posto si è precipitata una volante, mentre l'autobus ha fermato la propria corsa. Una volta giunti in via Arsia gli agenti si sono trovati dinanzi all'uomo in evidente stato di agitazione, che si è rifiutato di scendere dal bus: per di più il 29enne si è praticamente disteso a terra nel pullman per evitare di essere trascinato fuori. Ma i poliziotti sono intervenuti cercando di farlo alzare per portarlo via, in reazione l'uomo ha iniziato ad aggredirli con calci e pugni: una vera e propria aggressione che è proseguita anche nella volante dove ha distrutto un vetro. L'uomo è stato portato in Questura e sarà processato per direttissima.