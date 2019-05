in foto: Un Caccia Eurofighter

Momento di tensione nel pomeriggio di mercoledì a sui colli piacentini dove un aereo civile privato è stato affiancato da un caccia militare dopo aver perso il contatto radio con con gli addetti del traffico aereo. Tutto è accaduto in pochissimo tempo intorno alle 15 quando dal CAOC, il Combined Air Operation Center di Torrejon, l’ente della NATO che è responsabile d'area del servizio di sorveglianza dello spazio aereo, è partito l'ordine di decollo immediato per un caccia F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare. Il motivo era il mancato contatto radio con un aereo civile privato CA25 decollato da Ibiza e diretto a Milano Linate che aveva smesso di rispondere alle chiamate radio e all'identificazione visiva mentre sorvolava lo spazio aereo nazionale.

Il caccia è rientrato dopo che l'aereo ha ripreso i contatti radio con la base

Il caccia si è alzato immediatamente in volo dalla base aerea di Istrana, in provincia di Treviso, che è la sede del 51° Stormo: tramite il personale dei Gruppi Radar AM, sono state fornite al pilota del caccia le informazioni necessarie per intercettare il velivolo. Il caccia ha affiancato l'aereo a nord ovest di Piacenza poco dopo le 16.50 di mercoledì pomeriggio e una volta assicurato che l'equipaggio avesse ripristinato i regolari contatti radio con gli enti del traffico aereo, ha fatto ritorno alla base aerea trevigiana. A dare notizia dell'accaduto è stato il sito difesaonline.it