in foto: Immagine di repertorio

Acqua potabile venduta come acqua terapeutica e acquistabile online per quasi 2 euro a bottiglia: è quanto emerso da un'indagine della procura di Milano che ha portato al sequestro preventivo dei lotti di AquaUro e AquaEndo, realizzati "con le acque in esubero dello stabilimento Fonti di Vinadio spa (estranea alla vicenda) prive di effettive indicazioni terapeutiche accompagnandole con depliant pubblicitari, distribuiti tramite medici urologi ed endocrinologi, in cui venivano esaltate sedicenti proprietà curative".

Un'inchiesta nella quale risulta indagato per frode in commercio l'imprenditore leccese Giuseppe Anguilla: il 54enne, residente in Svizzera, è indagato dalla procura di Milano in qualità di legale rappresentante della Setthim sa, società di diritto elvetico ma fiscalmente radicata a Milano. Le acque dunque venivano vendute come acque terapeutiche indicate per specifiche patologie: acquistabili tramite numero verde con un ordine minimo di 4 confezioni da 6 bottiglie l'una, costavano all'acquirente un minimo di 42 euro. Sia AquaUro e AquaEndo in seguito a specifici accertamenti si sono rivelate semplici acque potabili, senza minerali né provenienti da sorgente, e senza alcuna peculiarità in fatto di indicazioni terapeutiche. È stata avviata anche una attività di sequestro dei siti internet della società (attraverso oscuramento) e dei lotti dei prodotti disponibili sul mercato.