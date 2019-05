in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 62 anni è stato ritrovato senza vita all'interno del suo appartamento di Milano, in via Abbiati 6 in zona San Siro. A trovare il suo cadavere sono stati gli agenti di polizia giunti sul posto dopo la chiamata allarmata di uno dei vicini di casa della vittima che non aveva più sue notizie da diversi giorni. E così ha deciso di denunciarne la scomparsa proprio alle forze dell'ordine che dopo aver appreso i dettagli della vicenda si sono recati sul posto intorno alle 10 di martedì 21 maggio insieme con i vigili del fuoco: la polizia ha infatti ipotizzato il peggio quando il vicino ha raccontato loro di sentir provenire dal pianerottolo di casa un forte odore e di avere visto spesso delle mosche volare intorno all'entrata di casa.

L'uomo forse ucciso da un malore: in casa disordine, rifiuti e oggetti di ogni tipo

E così quando hanno forza una delle finestre dell'appartamento del 62enne hanno fatto la macabra scoperta: il cadavere dell'uomo giaceva nel bagno di casa sul pavimento. All'interno della casa gli agenti, accompagnati anche dai pompieri e dal personale sanitario del 118 hanno trovato oggetti di qualunque tipo, rifiuti, e l'intero appartamento era in completo disordine. I medici hanno ipotizzato che possa essere stato un malore a uccidere il 62enne molto nel condominio dove viveva proprio per essere un accumulatore seriale. Secondo i primi accertamenti comunque la morte sarebbe avvenuta quasi dieci giorni prima il giorno del ritrovamento.