Accoltellamento nella notte in zona Vigentino, periferia sud di Milano, dove due uomini sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. L'episodio di violenza si è consumato intorno alle 4.30 di giovedì 20 dicembre, in via Gargano, strada tristemente nota per essere teatro di frequenti risse ed episodi violenti legati allo spaccio. Secondo quanto raccontato dai due uomini, due senzatetto di nazionalità marocchina di 34 anni, sarebbero stati aggrediti da un uomo senza un apparente motivo. I due sono stati colpiti in diversi punti: stavano dormendo quando l'aggressore, forse nordafricano secondo i due clochard, li ha assaliti armato di coltello.

Forse un tentativo di rapina alla base dell'aggressione

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con due ambulanze che li ha soccorsi e trasportati all'ospedale Fatebenefratelli e al Policlinico, dove sono arrivati in codice giallo. Secondo gli agenti della polizia accorsi immediatamente sul luogo potrebbe esserci un tentativo di rapina alla base dell'aggressione: pare infatti che l'uomo prima di aggredirli col coltello avesse chiesto loro dei soldi. A seguito dei fatti, come riferisce il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, il primo paziente ha riportato una ferita penetrante da arma da taglio alla spalla, mentre il secondo uomo è rimasto colpito sempre da un coltello all'arto inferiore, ma con una ferita più lieve.