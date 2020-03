in foto: Immagine di repertorio

È caccia all'uomo a Milano dopo che un 34enne ha accoltellato la compagna alla testa prima di darsi alla fuga: è accaduto la scorsa notte nel quartiere Quarto Oggiaro dove i due vivono in un appartamento in via Capuana 7. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda dove si trova tutt'ora ricoverata in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno e aggressore invece è scappato facendo perdere le sue tracce.

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte di ieri quando il nipote della donna aggredita, una 50enne cittadina peruviana, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine: in pochi minuti sul posto sono giunti gli agenti di polizia e i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna prima di trasportarla al Niguarda. Stando a quanto trapelato le sue condizioni sarebbero piuttosto serie. Gli agenti della Squadra Mobile hanno dato immediatamente il via alle indagini per tentare di rintracciare l'aggressore in fuga: stando a una prima ricostruzione dell'accaduto sembra che i due, 50 anni lei, 34 lui ed entrambi cittadini peruviani, abbiano litigato per motivi di gelosia quando l'uomo dopo aver afferrato un coltello da cucina ha colpito la compagna alla testa mentre era seduta sul divano. Nell'abitazione gli agenti hanno trovato un coltello da cucina sporco di sangue, probabilmente l'arma usata per ferire la donna, oltre a un cane, un pitbull di un anno. Stando a quanto raccontato dal nipote della donna che ha fornito informazioni utili sul 34enne agli agenti, l'uomo avrebbe precedenti di polizia e viveva con la donna da qualche tempo.