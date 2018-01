Un provvedimento per sostenere le fasce di popolazioni con un reddito basso e in difficoltà economica, garantendo quanto più possibile l'accesso al trasporto pubblico locale. Arriva da Atm un abbonamento annuale a tutta la rete del trasporto pubblico locale a soli 50 euro – invece dei 330 dell'abbonamento annuale o dei 35 euro dell'abbonamento mensile – di cui potrà usufruire chiunque sia regolarmente residente a Milano.

Chi ha diritto all'abbonamento Atm a 50 euro l'anno.

Potranno accedere all'abbonamento annuale scontato chi è in cerca di lavoro da almeno tre anni e un reddito familiare Isee inferiore a 16.954,95 euro. Stessa agevolazione per i detenuti in semi libertà che dopo le attività lavorative diurne rientrano in penitenziario. Gli aventi diritto potranno fare richiesta dell'abbonamento a prezzo scontato all'Atm point di Duomo.