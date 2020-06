A settembre in piazza Duomo a Milano si svolgerà il concerto gratuito della Filarmonica della Scala che tradizionalmente si tiene a giugno, ma quest'anno è stato rinviato a causa delle norme di distanziamento anti coronavirus.

Dal 26 al 28 giugno concerti gratis in otto cortili di Milano

Il prossimo fine settimana la Filarmonica della Scala tornerà comunque in grande stile, facendosi in otto: otto ensemble dell'orchestra, infatti, si esibiranno dal 26 al 28 giugno in otto cortili della città (da quello della Statale a quello del rifugio per senzatetto Casa Jannacci) per un totale di 24 concerti gratuiti (con prenotazione obbligatoria) in tre giorni.

Le prenotazioni saranno possibili dal 23 giugno sul sito creato appositamente openfilarmonica.it, dove sono consultabili tutte le sedi e i programmi. Sarà la prima apertura dopo il lockdown e coinvolgerà alcuni luoghi simbolo: dal chiostro della Certosa nella periferia Nord Ovest, alla casa degli Atellani, in corso Magenta, non lontano da Santa Maria delle Grazie, sede del Cenacolo, passando per il Chiostro delle Umiliate, il Mare Culturale Urbano, il Chiostro dei Salesiani di via Copernico e Villa Litta Modigliani. I concerti si svolgeranno in contemporanea alle 19,30, uno a sera trasmesso in diretta streaming sui social della Filarmonica.

A settembre riprende l'attività del teatro con il Requiem di Verdi e la Nona di Beethoven

Anche l'attività teatrale della Scala riprenderà a settembre, dopo i mesi di chiusura imposta per l'emergenza. Il teatro milanese ha in programma un ritorno speciale. L'obiettivo è di "iniziare con il Requiem di Verdi diretto da Riccardo Chailly in Duomo come pensiero per tutti i morti" di Covid, ha spiegato il sovrintendente del teatro Dominique Meyer. "Dopo abbiamo deciso di riaprire la Scala con un messaggio di speranza, amicizia e calore con la Nona di Beethoven".

Calo di pubblico e turisti, si prevede una stagione difficile

Restano non poche incertezze sul futuro del più famoso teatro italiano. Meyer nelle scorse settimane ha anticipato che il 2021 sarà ancora un anno difficile. La mancanza di spettatore stranieri (circa un terzo del totale) peserà sui bilanci del teatro, così come la fine degli ammortizzatori sociali che mancheranno ai lavoratori.