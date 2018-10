È un accumulatore seriale il vigile urbano finito a processo per aver rubato 884 rotoli di carta igienica del valore di circa 700 euro, tre fusti di sapone liquido e diverso materiale di cancelleria dai magazzini del comando di polizia locale dove era in servizio. L'uomo, agente di polizia di 45 anni, è accusato di peculato e davanti alla decima sezione penale del Tribunale di Milano dovrà difendersi anche dalle accuse di sottrazione di otto confezioni di detergente multiuso e di undici confezioni "di scotch da 10 rotoli". L'illecito sarebbe avvenuto tra giugno e novembre 2016. L'agente, come sottolineato dal suo difensore, l'avvocato Tatiana Benelli, soffrirebbe di un disturbo da accumulatore seriale e avrebbe nascosto la refurtiva nel garage della propria abitazione in provincia di Alessandria.