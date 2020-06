Circa 15mila controlli in un mese sul rispetto delle disposizioni anti coronavirus, che hanno portato a meno di cento sanzioni. È il bilancio della ‘Fase 2' a Milano comunicato dalla polizia locale .

Fase due a Milano: il bilancio della polizia locale

In un mese sono stati circa 4.900 i controlli a persone, che hanno portato a 60 sanzioni, e oltre 3.800 quelli effettuati nei pubblici esercizi, per un totale di 38 multe, di cui 5 per vendita di alcolici e superalcolici da asporto dopo le 19 dopo il divieto disposto dal sindaco Sala. Sono oltre 3.900 gli interventi in parchi e aree verdi, che hanno portato all'allontanamento di 1.700 persone: sono state 580 le località presidiate e 55 le sanzioni comminate. Circa 800, inoltre, le persone fatte scendere da mezzi pubblici di superficie e 30 quelle sanzionate per non aver indossato su autobus o tram la mascherina dalle pattuglie dedicate agli interventi in ausilio ad Atm. Infine 2.100 sono i contatti presi dal nucleo che si sta occupando dei controlli per il rispetto delle quarantene.

Vicesindaco Scavuzzo: Vicini ai cittadini in un passaggio difficile

La vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Anna Scavuzzo, ha commentato così la fine della fase due nel capoluogo lombardo: “Anche in questa seconda fase gli agenti della polizia locale si sono distinti per il contributo fondamentale al presidio del territorio e per la capacità di essere vicini ai cittadini, in un passaggio delicato per Milano e per tutti noi. Sono stati molti i messaggi di ringraziamento che abbiamo ricevuto: mi unisco a quanti hanno riconosciuto ai nostri Ghisa solerzia nelle risposte alle segnalazioni, unita a professionalità e sensibilità in numerosi interventi”.