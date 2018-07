in foto: Foto LaPresse

Un signore anziano è rimasto ustionato dopo che la sua sedia a rotelle, con la quale è costretto a spostarsi, ha preso fuco a Milano. L'uomo, un 71enne ricoverato in una residenza sanitaria per anziani in via Vepra, in zona Solari, con problemi di salute, ha provato un grande spavento. La vittima ha avuto bisogno di cure adeguate al caso, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Il 71enne ha riportato ustioni a un braccio e a un fianco ed è stato trasportato in codice giallo, ma in condizioni non gravi, all'ospedale Niguarda, nel capoluogo lombardo.

Prende fuoco una carrozzina

L'anziano era uscito nel giardino della struttura per fumare. A un certo punto, secondo quanto riferito dalla polizia intervenuta sul posto per gli accertamenti, il medico di guardia ha sentito delle urla ed è accorso in aiuto all'uomo, spegnendo un principio d'incendio che si era sviluppato su un fianco della sedia a rotelle. Al momento non è chiaro se a provocare le fiamme sia stato magari un mozzicone di sigaretta caduto di mano al fumatore o se abbia preso fuoco per un corto circuito il motorino elettrico della sedia.