La cerimonia si terrà venerdì 25 gennaio alle ore 18 in via Londonio 28, a Milano, proprio lì dove è nato Giorgio Gaber nel 1939. Nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 80esimo compleanno, verrà scoperta una targa posta sulla facciata della casa natìa del Signor G. Proprio lì dove ha vissuto con il padre Guido, la madre Carla e il fratello Marcello fino al 1963, quando aveva già raggiunto enormi soddisfazioni nella sua carriera artistica. L’iniziativa, nata da una proposta dei residenti dello stesso condominio, ha subito incontrato il parere favorevole della Fondazione Gaber che si è immediatamente adoperata per la realizzazione e la successiva posa della targa. Su quest'ultima saranno impresse le parole: "Qui nacque nel 1939 Giorgio Gaber. Inventore del Teatro – Canzone. La sua opera accompagna vecchie e nuove generazioni sulla strada della libertà di pensiero e dell’onestà intellettuale".

Alla cerimonia è invitata tutta la città di Milano

All'evento parteciperanno tra gli altri Ombretta Colli, la figlia Dalia e i suoi figli Lorenzo e Luca: l'invito, come sottolineato dalla Fondazione, è esteso a tutta la città di Milano, tra cui ovviamente gli estimatori dell’artista, scomparso 16 anni fa. Milano continua a tenere viva la memoria dell’artista che tanto ha dato e ricevuto dalla sua città natale: tra gli eventi in programma ad aprile ci sarà la rassegna "Milano per Gaber", con la collaborazione del Piccolo Teatro di Milano. Inoltre proprio a Gaber sarà intitolato il Teatro Lirico.