in foto: Immagine di repertorio

Una donna di 91 anni è rimasta vittima di una rapina poco prima delle 13 a Milano, in viale Lucania, nei pressi di piazzale Corvetto. La donna stava camminando quando un uomo l'ha prima spintonata e poi le ha strappato dalle mani il portafogli: l'anziana per lo spavento e per la violenza stessa con la quale è stata spinta dal malvivente è precipitata a terra. Nella caduta avrebbe sbattuto con forza il volto sull'asfalto riportando diverse ferite, tra le quali la perdita di alcuni denti.

Soccorsa dai passanti che hanno poi avvertito anche le forze dell'ordine, la donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo di Milano dove fortunatamente le ferite riportate si sono dimostrate meno gravi del previsto. Sul posto sono intervenuto gli uomini della Questura di Milano che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e parlato con la donna per cercare di avere un identikit del ladro che a quanto appreso sembra sia fuggito a piedi, con i pochi euro che la donna aveva all'interno del portafogli rubato. Gli agenti ora visioneranno i filmati delle telecamere di sorveglianza per cercare di risalire al ladro.