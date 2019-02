Milano avrà 80 nuovi tram. Spagnoli per la precisione. L'Azienda trasporti milanesi (Atm) ha indetto una nuova gara per la fornitura di mezzi che avrebbero dovuto aggiungersi a quelli già in circolazione sul capoluogo lombardo. E questa gara è stata vinta dalla Stadler Rail Valencia S.A.: si tratta della divisione spagnola di un'azienda che ha filiali in tutto il mondo, e la cui sede principale si trova a Bussnang, in Svizzera. Attualmente si è ancora nella fase delle verifiche finali, ma se il risultato della gara indetta da Atm dovesse essere confermato, sarà proprio la società a costruire gli 80 nuovi tram per Milano nei prossimi anni.

Cosa prevede il bando di gara di Atm

Il bando indetto da Atm prevede la stipula di un accordo quadro della durata di sei anni, durante i quali la Stadler Rail Valencia S.A. dovrà fornire 80 nuovi tram per il trasporto regionale: 50 sono quelli previsti per il trasporto urbano, mentre 30 andranno a coprire quello interurbano. La base d'asta? 213 milioni di euro. In una fase iniziale del contratto saranno 30 le vetture che la Stadler Rail Valencia S.A. dovrà produrre.

Come saranno i nuovi tram di Milano

I nuovi tram di Milano sono di ultima generazione. Il nome dei mezzi sarà Tramlink S3 Leo e saranno realizzati con metodi innovativi e sfruttando le più moderne risorse che la tecnologia mette oggi a disposizione. Una delle novità più comode e gradite? La doppia guida in testa e in coda al mezzo, che permetterà di invertire la marcia riducendo le manovre. Nella parte centrale l'azienda ha previsto un pianale ribassato – in modo da consentire alle persone una salita e una discesa molto più agevoli – e lungo tutto il tram sarà installato un moderno sistema di videosorveglianza che non permetterà di avere angoli ciechi. I Tramlink S3 Leo saranno lunghi 26 metri, con 66 posti a sedere – di cui 44 ribaltabili e 22 fissi – e corridoi ampi per una maggiore comodità di chi viaggia in piedi. I mezzi avranno installati anche dei devices che garantiranno una maggiore resistenza agli urti e un sistema anti-collisione per la sicurezza dei passeggeri.