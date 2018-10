in foto: Stazione centrale – Immagini di repertorio

È stato soccorso questa mattina poco prima delle 8, in stazione Centrale a Milano, l'uomo ritrovato in Piazza Duca d'Aosta, privo di sensi: ma per lui non c'è stato nulla da fare. I soccorsi giunti sul posto dopo essere stati chiamati da un passante ne hanno constatato il decesso: la prima ipotesi avanzata dai paramedici del 118 intervenuti sul luogo è di overdose, ma restano da chiarire i motivi della morte. La vittima è un 42enne, non se ne conosce la nazionalità, come dichiarato anche dalla polizia. Non si tratta del primo caso: già in passato diverse persone sono state soccorse in quella zona per overdose di stupefacenti.