in foto: Immagine di repertorio

Una coltellata in pieno viso che gli ha provocato una ferita così profonda da richiedere 100 punti di sutura: la vittima è un uomo di 32 anni che secondo quanto riferito dalla polizia sarebbe stato colpito durante una lite tra due amici. Per provare a dividere i due infatti l'uomo avrebbe avuto la peggio finendo per essere aggredito e colpito in faccia.

L'uomo colpito in viso con un coltello o una bottiglia

Teatro dell'aggressione via Pisani a Milano dove nel pomeriggio di mercoledì due uomini secondo il racconto della stessa vittima avrebbero iniziato a litigare intorno alle 19: il 32enne, che conosceva i due, sarebbe intervenuto per dividerli e riportare la calma. È così che durante la rissa l'uomo, un cittadino mauritano, avrebbe ricevuto un colpo in pieno viso, non è ancora chiaro se con un coltello o con una bottiglia di vetro rotta: un taglio così profonda da fargli perdere un'enorme quantità di sangue e richiedere l'intervento del 118 che lo ha trasportato d'urgenza in ospedale.

Al vaglio degli inquirenti la versione dell'uomo

Giunto in codice rosso in ospedale al Fatebenefratelli di Milano è stato medicato con un 100 punti di sutura per il profondo taglio tra il mento e la guancia: i medici hanno comunque deciso di tenerlo sotto osservazione. Sulla vicenda sta indagando ora la questura di Milano che ha raccolto la testimonianza della vittima in attesa di individuare e rintracciare i due uomini coinvolti nella rissa.