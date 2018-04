in foto: (Immagine di repertorio)

Una testata in faccia. Questa è stata la reazione inaspettata che una donna, una cittadina romena di 55 anni, ha opposto a un rapinatore che l'aveva aggredita nell'androne del palazzo in cui abita. L'episodio è accaduto a Milano e risale a giovedì, dunque poco prima della notte di follia in cui una coppia di rapinatori ha seminato il terrore tra Cinisello Balsamo e Milano, aggredendo quattro persone e uccidendone una. In questo caso il malvivente, un cittadino marocchino di 29 anni, ha agito in pieno giorno, attorno alle 14, nel portone di un condominio in via Faruffini, in zona De Angeli. L'uomo ha puntato la 55enne evidentemente pensando che fosse una vittima facile: l'ha aggredita per rapinarla ma si è trovato inaspettatamente a fare i conti con la reazione della donna, che di professione fa la badante. Anche grazie alla notevole stazza, la signora ha tenuto testa al rapinatore, sferrandogli una testata: questi di tutta risposta le ha morso il braccio, ma è stato comunque bloccato anche grazie all'intervento di alcuni condomini della donna, intervenuti a difesa della 55enne.

Il precedente: l'anziano preso a pugni in zona Turro

Nel frattempo qualcuno tra gli altri inquilini del palazzo aveva avvertito i carabinieri, che sono intervenuti e hanno arrestato il 29enne. Il nordafricano, che ha dei precedenti, dovrà adesso rispondere di tentata rapina. L'episodio ricorda quanto avvenuto due settimane fa in via Valtorta, zona Turro, quando un pensionato era stato preso a pugni da un rapinatore davanti al portone del palazzo. Il malvivente è stato fermato grazie a una telecamera di sicurezza fatta installare proprio dall'anziano, che purtroppo è ancora ricoverato in gravi condizioni per i colpi e la caduta.