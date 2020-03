in foto: Le sostanze e i materiali sequestrati (Foto: Polizia locale)

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato per spaccio qualche giorno fa, a Milano, dalla polizia locale. Il 23enne è stato trovato in possesso di quasi due chili di Cobret, la cosiddetta "eroina dei poveri". Ne dà comunicazione la stessa polizia locale aggiungendo che l'arresto è stato effettuato dal Nucleo contrasto stupefacenti. La sostanza si starebbe diffondendo rapidamente in Italia grazie al suo prezzo economico.

Fermato in zona nord, aveva la droga nello zaino

L'arresto è scattato lo scorso venerdì 28 febbraio durante un normale servizio di controllo in borghese vicino a viale Monza, periferia nord della città. Gli agenti del Nucleo contrasto stupefacenti hanno notato il ragazzo, un albanese, avere un comportamento sospetto: il 23enne, una volta uscito dal portone di un'abitazione, continuava a guardarsi intorno circospetto. Per questo, è stato bloccato e perquisito. La sostanza stupefacente è stata trovata all'interno dello zaino che portava sulle spalle.

La vicesindaco Scavuzzo: Un plauso ai nostri agenti per l'ennesima operazione di sequestro

I poliziotti sono quindi saliti nel suo appartamento dove hanno rinvenuto quattro frullatori, utilizzati per mischiare le sostanze e creare la Cobret, due bilancini digitali, alcuni sacchetti per il confezionamento, una macchina per il sottovuoto, e sei sacchetti con materiale di colore marrone farinoso. Il ragazzo è stato quindi condotto in cella. A congratularsi con gli agenti della locale, è stata la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo: "Un plauso ai nostri agenti della Polizia locale per questa ennesima operazione, un sequestro di stupefacenti estremamente dannosi per la salute che troppo spesso sono consumati dai nostri giovani", ha detto.

Cos'è la Cobret: come si assume e quali danni provoca all'organismo

La Cobret si assume tramite aspirazione dei fumi una volta riscaldata sulla stagnola, lo stesso procedimento utilizzato per sciogliere l'eroina prima di iniettarsela in vena con la siringa. Tale sostanza, comunicano, provoca "gravissimi danni ai polmoni, al fegato e ai reni", poiché è ricavata dagli scarti della lavorazione dell'eroina. In comune con la potente droga ha anche il livello di dipendenza mentale e fisica che scatena.