È stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Fatebenfratelli di Milano, l'uomo aggredito ieri sera intorno alle 22 in viale Rimembranze di Greco, alla periferia nord della città. Si tratta di un giovane di 23 anni di nazionalità straniera, le cui generalità non sono ancora note: secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine sarebbe stato coinvolto in una rissa con un altro ragazzo per motivi non ancora chiari. Rissa terminata con l'accoltellamento da parte dell'altro nei confronti del 23enne che è stato colpito con la lama alla testa. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e per questo è stato portato immediatamente in pronto soccorso dai sanitari accordi sul luogo. Sono ora in corso indagini per ricostruire quando accaduto e rintracciare l'aggressore.