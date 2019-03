Stava percorrendo all'alba di questa mattina via Giovanni Battista Cassinis a Milano, nei pressi della fermata della metro M3 Porto di Mare quando è stato aggredito e pugnalato al collo diverse volte, per questo un ragazzo di 19 anni si trova ora ricoverato in gravi condizioni al Policlinico. A raccontare il tutto agli agenti della questura di Milano è stato una amico del giovane ferito, che ha chiamato i soccorsi poco dopo l'accaduto, non si sa se perché avvertito dallo stesso ragazzo o perché si trovasse nella zona: la chiamata ai soccorritori è giunta poco dopo le 5 di domenica mattina, e i paramedici del 118 hanno raggiunto il posto con un'auto medica e un'ambulanza.

Il giovane accoltellato nei pressi della fermata della metro di Milano, Porto di Mare

L'amico si sarebbe recato con gli agenti in Questura per dare la sua versione dei fatti: stando a quanto raccontato non avrebbe assistito personalmente all'aggressione ma sarebbe giunto sul posto in un secondo momento. Una versione che al momento il 19enne non è stato in grado di confermare poiché ancora in stato confusionale. Sui fatti stanno indagando comunque gli agenti dell'Ufficio prevenzione della questura di Milano. La vittima intanto dopo essere stata soccorsa dai paramedici è stata trasportata in codice rosso al Policlinico dove si trova ricoverata tutt'ora: le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.