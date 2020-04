in foto: Le dosi di cocaina, i soldi e il materiale sequestrato dalla polizia (Foto Fb: Questura di Milano)

Nel giro quotidiano di perlustrazione e controllo del territorio milanese per verificare che i cittadini rispettino i divieti a circolare liberamente, la polizia di Milano si è imbattuta in uno spacciatore di 18 anni in viale Monza che pochi giorni prima era stata indagata a piede libero per detenzione di cocaina.

Arrestato il 18enne e indagato un presunto coinquilino

Gli agenti del Commissariato di Villa San Giovanni, una volta notato che il ragazzo entrava e usciva da un edificio con fare sospetto, hanno deciso di perquisirlo, trovandogli addosso 10 dosi di cocaina e poco meno di 200 euro in contanti. Gli agenti hanno quindi perquisito la sua abitazione, trovando ulteriori 50 dosi di cocaina e un totale di 1.650 euro in contanti in banconote di diverso taglio. Vicino alla droga, poi sequestrata, sono stati trovati anche due bilancini di precisione, il cellophane utile per confezionare le dosi, e un quaderno in cui venivano appuntate le vendite e i ricavi dello spaccio. Come poi comunicato dalla questura di Milano, mentre i poliziotti eseguivano la perquisizione domiciliare, in casa è arrivato un presunto coinquilino del 18enne, un 37enne di origini albanesi come il ragazzo fermato in strada, che ha cercato di dileguarsi invano dopo aver notato la presenza delle forze dell'ordine. Controllato, gli sono state trovate addosso tre dosi di cocaina e contanti per circa 520 euro. Il 18enne, infine, è stato arrestato mentre il 37enne è stato indagato per spaccio in stato di libertà.