in foto: Immagine di repertorio

Lo hanno colpito alla schiena con una coltellata prima di fuggire e far perdere le proprie tracce. La vittima è un ragazzo di 16 anni finito in ospedale a Milano con una ferita d'arma da taglio: a raccontare l'accaduto è stato proprio lui che agli agenti della Questura ha riferito di essere stato aggredito da un gruppo di persone, almeno una ventina, che prima lo hanno accerchiato e poi lo hanno aggredito.

Il giovane soccorso in codice giallo

Una violenza terminata con una coltellata sferrata proprio alla schiena. Per fortuna la ferita riportata dal giovane si è dimostrata essere meno grave del previsto: soccorso dal personale medico giunto sul posto con un'ambulanza e un'auto medica in codice giallo è stato trasportato in ospedale al San Raffaele di Milano. Le sue condizioni non sarebbero gravi, stando a quanto trapelato. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di ieri intorno alle 18 in via Caduti in Missione di Pace alla periferia di Milano est intorno alle 18: sulla vicenda indagano ora gli agenti della Questura che stanno ricostruendo le cause del ferimento ma sembra che il ferito e gli aggressori si conoscessero.