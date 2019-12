Undici soggetti sono stati fermati dai carabinieri con la grave accusa di tentato sequestro di persona a scopo estorsivo in concorso. Lo ha comunicato l'Arma dei carabinieri di Milano nella mattinata di oggi, anche se l'operazione risale alla giornata di ieri, mercoledì 11 dicembre. A condurre il blitz è stata la compagnia dei carabinieri di Corsico, assieme al Nucleo investigativo dei carabinieri di Bologna. Pochi ancora i dettagli sull'operazione, che ha riguardato le province di Milano, Verona e Napoli. Per sei degli 11 fermati a emettere il decreto di fermo è stata la procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna: altri cinque indagati sono stati fermati su iniziativa dei carabinieri, su tutti graverebbero pesanti sospetti.

Altri sei fermi per rapina aggravata in concorso

L'operazione di ieri si è completata questa mattina con la notifica di un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa sempre dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna, nei confronti di sei persone, due delle quali coinvolte anche dall'inchiesta per tentato sequestro di persona. I sei soggetti sono accusati di rapina aggravata in concorso. Bisognerà attendere la conferenza stampa prevista nella tarda mattinata per avere ulteriori informazioni sull'operazione dei carabinieri.