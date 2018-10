in foto: I tifosi greci in piazza Duomo (LaPresse)

Alle 18.55 allo stadio Meazza di San Siro il Milan affronta l'Olympiakos in una partita valida per la fase a gironi di Europa league. I tifosi greci hanno "invaso" pacificamente Milano, passeggiando per le vie della città. Non poteva mancare naturalmente un passaggio in piazza Duomo, per ammirare la Cattedrale simbolo della città nel mondo. Qui alcuni supperter della squadra greca hanno acceso qualche fumogeno, srotolando striscioni e bandiere e intonando cori. Il tutto senza alcun disordine e con la supervisione di polizia e carabiniere, che hanno tenuto d'occhio i tifosi. Alcune ore prima della partita i supporter del club greco si sono poi diretti verso lo stadio utilizzando la metropolitana: anche in questi casi non si sono registrati disordini.

In vista della partita Atm ha previsto un servizio straordinario. Dopo la partita, per facilitare l’uscita dallo stadio dei tifosi, su disposizione della Questura saranno chiuse le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta. In alternativa si potranno usare le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto o raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto in 10/15 minuti. Le linee 16 del tram e 90/91 dei filobus sono state potenziate con vetture aggiuntive. Previsto anche un servizio navette tra Lampugnano da e per lo stadio. Le linee 16, 49, 64, 78, 80 e 98 subiranno le seguenti modifiche: