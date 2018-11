in foto: Michael Bublè

Torna in Italia e per la precisione a Milano Michael Bublè. Il cantante canadese (ma con cittadinanza italiana) sarà nel nostro Paese il 23 e 24 settembre 2019 per il suo nuovo tour, durante il quale presenterà dal vivo l'album "Love" appena uscito. Si tratta dell'undicesimo album in studio per il crooner dall'inconfondibile stile che, nel corso della sua ultra ventennale carriera, ha venduto oltre 60 milioni di dischi. Il nuovo tour partirà da Tampa, in Florida, a febbraio. A Milano Bublè si esibirà al Mediolanum forum di Assago per due date i cui biglietti saranno in vendita a partire dal prossimo 24 novembre. Il cantante canadese è stato a lungo lontano dal palco: vi è risalito lo scorso agosto tenendo alcuni concerti a Dublino, Londra e Sidney dove ha cantato davanti a 150mila fan. C'è molta attesa per il nuovo tour: i cinque precedenti hanno visto tappe in tutto il mondo, andate puntualmente esaurite. Oltre al successo di pubblico e vendite, Bublè è molto apprezzato anche dalla critica: nel corso della sua carriera ha vinto infatti quattro Grammy. Con i suoi album ha mostrato di non essere solo un grande interprete, ma anche un autore capace di lanciare brani ai primi posti delle classifiche mondiali: il suo talento lo ha consacrato per molti critici come l'erede di Frank Sinatra, un paragone sicuramente ingombrante che a quanto pare però non ha mai spaventato il 48enne cantante canadese.