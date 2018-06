Sole e caldo nel weekend del 9 e 10 giugno a Milano. Dopo le piogge e l'abbassamento delle temperature degli ultimi giorni, nel fine settimana il capoluogo lombardo ripiomba in un clima prettamente estivo, con temperature che torneranno attorno ai 30 gradi. Le ultime nubi abbandoneranno il cielo su Milano nella serata di venerdì: si tratta degli ultimi scampoli del fronte di bassa pressione che ha prodotto forti temporali in tutta la Lombardia tra giovedì e venerdì. Da Ovest è però in arrivo un fronte anticiclonico che, almeno per un paio di giorni, garantirà tempo stabile, giornate soleggiate e temperature in aumento in tutto il Centro-Nord. Nel dettaglio, mentre per il resto della giornata di venerdì 8 giugno il cielo si manterrà leggermente nuvoloso, con temperature massime di 24 gradi, sia sabato 9 sia domenica 10 si preannunciano giornate soleggiate, senza nuvole e con valori che arriveranno intorno ai 28 gradi sabato 9 e saliranno ulteriormente domenica 10 giugno.

Il bel tempo durante il weekend sarà comunque solo una breve parentesi in questa tarda primavera caratterizzata da tempo instabile. Già dalla serata di lunedì, infatti, dalla Francia arriverà una nuova perturbazione che porterà temporali sui settori nord-occidentali della Penisola e sulle Alpi centro occidentali. Il maltempo attraverserà di nuovo l'Italia martedì 12 e mercoledì 13 giugno: ma l'instabilità climatica, con i repentino alternarsi di schiarite e piogge, è destinata a durare almeno fino al 20 giugno, alla vigilia dell'inizio dell'estate.