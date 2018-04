Torna il sole a Milano. Il weekend che andrà da venerdì 6 a domenica 8 aprile sarà finalmente all'insegna del bel tempo. Non si tratterà, è bene precisarlo, di giornate pienamente soleggiate, col cielo terso: le nuvole resteranno infatti sempre a far compagnia al disco solare, anche se il cielo dovrebbe mantenersi al più solo poco nuvoloso, restituendo finalmente l'impressione di essere davvero in Primavera. Le previsioni meteo, nel dettaglio, prevedono per venerdì 6 aprile cielo sereno al mattino e fino al tardo pomeriggio, con qualche rannuvolamento nel corso della giornata. Temperature primaverili, con minime attorno ai 5 e massime attorno ai 19 gradi. Sabato 7 aprile aumenta la nuvolosità: le nubi non dovrebbero comunque oscurare il sole, che continuerà a scaldare la giornata dei milanese portando a un innalzamento delle temperature minime, con la colonnina di mercurio che non scenderà sotto i nove gradi e arriverà fino ai 19 gradi. Il fine settimana si chiuderà con una giornata analoga, domenica 8 aprile: il cielo sarà sempre poco nuvoloso, con ampie schiarite nel primo pomeriggio. Continueranno ad alzarsi le temperature minime, che si attesteranno sugli 11 gradi, mentre le massime resteranno invariate attorno ai 19 gradi.

Meteo, uno sguardo alla prossima settimana

Neanche il tempo di godersi il piacevole clima del weekend, che lunedì 9 aprile si sprofonderà già nelle "bizze" del clima primaverile. Su Milano sono infatti previste piogge e temporali, con la temperatura che tornerà nuovamente ad abbassarsi bruscamente, fino ai 12 gradi. Uno sbalzo termico che, come sta già avvenendo in questo periodo, rischia di mettere a dura prova la salute dei milanesi. Il prosieguo della prossima settimana non riserva buone notizie: piogge e temporali dureranno fino al prossimo weekend incluso. Meglio dunque godersi appieno questo fine settimana.