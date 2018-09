Sarà un weekend a due facce a Milano. Dopo una giornata, venerdì 14 settembre, che proseguirà all'insegna del cielo generalmente sereno, la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare nelle giornate di sabato 15 e domenica 16. E proprio nella mattinata di domenica le previsioni meteo indicano la possibilità che sul capoluogo lombardo arrivino piogge e anche temporali. Anche sul fronte delle temperature il fine settimana sarà diviso in due. Iniziato all'insegna del caldo, il weekend proseguirà con temperature in calo, che si attesteranno verso valori più in linea con la stagione. Sarà però un calo passeggero: le previsioni meteo indicano il ritorno di temperature elevate anche per la prossima settimana.

Nel dettaglio, ecco come sarà il weekend del 14-16 settembre a Milano sul fronte meteo: venerdì 14 giornata generalmente soleggiata o poco nuvolosa con temperature massime attorno a 28 gradi. Sabato 15 settembre cielo coperto al mattino e poco nuvoloso nel resto della giornata: temperature massime sempre attorno ai 28 gradi. Domenica 16 settembre, in mattinata nuvolosità in aumento con elevata possibilità di piogge e anche di fenomeni temporaleschi. Dal primo pomeriggio precipitazioni in diminuzione, col cielo che tornerà poco nuvoloso o sereno in serata. La temperatura massima si abbasserà, arrivando attorno ai 25 gradi.