Violenti temporali e grandine. Sono i fenomeni atmosferici attesi in Lombardia tra la seconda parte della giornata di giovedì 7 e venerdì 8 giugno. Le precipitazioni sono l'effetto di un fronte di bassa pressione in transito sull'Italia, che provocherà un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni del Centro e del Nord della Penisola. Il bollettino meteo dell'Arpa, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, prevede per la giornata di giovedì 7 giugno cielo da nuvoloso a molto nuvoloso su Alpi e Prealpi, con nuvolosità irregolare altrove. Le precipitazioni saranno a carattere di rovescio e temporale: nel pomeriggio sparse a ridosso dei rilievi, meno probabili altrove, mentre dal tardo pomeriggio-sera tendenti a diffuse, con fenomeni localmente intensi, in particolare sui settori meridionali. Venerdì 8 giugno il cielo resterà nuvoloso o molto nuvoloso nella prima parte della giornata, con irregolari schiarite a partire dal pomeriggio. Fino alla tarda mattina le precipitazioni resteranno diffuse, anche a carattere di rovescio e/o temporale, con fenomeni localmente intensi in particolare su Appennino e settori di pianura e di fascia prealpina. Nella seconda parte della giornata sono attese precipitazioni sparse, ancora a carattere di rovescio: dalla serata il tempo tornerà asciutto. Venerdì in regione crolleranno le temperature: dai 27-30 gradi di giovedì si passerà a valori comprese tra 23-26 gradi. Le buone notizie arriveranno però nel weekend: dalla serata di venerdì e per i lfine settimana del 9-10 giugno il tempo dovrebbe mantenersi soleggiato, con temperature in aumento.

Per quanto riguarda Milano, il capoluogo lombardo non dovrebbe sfuggire alla tendenza regionale: temporali sono attesi a partire dalla serata di giovedì 7, per tutta la notte e nella prima parte della giornata di venerdì 8 giugno. A partire dal pomeriggio di venerdì le nuvole si diraderanno e lasceranno spazio a due giornate di pieno sole, sabato 9 e domenica 10 giugno.