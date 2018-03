Dopo il gelo e la neve portati da Buran e le abbondanti piogge dello scorso fine settimana, a Milano è tornato a splendere il sole. Nella mattinata di martedì 13 marzo il cielo si è presentato parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite che hanno portato i milanesi a rivedere il sole. Sarà così anche per la giornata di mercoledì 14 marzo, che si preannuncia ancora più soleggiata: nubi sparse sono attese solo a partire dalla tarda sera. Purtroppo, però, la pioggia è sempre dietro l'angolo: nuove precipitazioni sono attese per la giornata di giovedì 15 marzo e soprattutto durante il prossimo weekend del 17-18 marzo. In attesa di tornare a coprirsi e a ripararsi sotto gli ombrelli, i milanesi hanno però ancora due giorni di tempo per assaporare un breve anticipo di primavera: tra oggi e domani infatti, oltre al cielo tendenzialmente sereno, saliranno anche le temperature. Le massime potranno arrivare a toccare i 16 gradi, valori decisamente gradevoli dopo l'ondata di gelo.

La prossima settimana torna il freddo

Sarà però solo una breve parentesi: già da giovedì la colonnina di mercurio tornerà a scendere, per attestarsi attorno agli 8 gradi. Nei giorni seguenti marzo rispetterà il cliché di mese un po' "pazzo" per quanto riguarda il clima: a Milano si alterneranno giorni con cielo sereno o parzialmente nuvoloso e temperature miti (venerdì 16 marzo) e altri con pioggia e freddo (sabato 17 e domenica 18 marzo). E per la prossima settimana è previsto il ritorno del freddo, con massime che difficilmente supereranno gli 8 gradi e minime che si avvicineranno allo zero. La primavera vera e propria, insomma, stenta a decollare.