Meteo, sabato 20 e domenica 21 tra sole e caldo: poi il calo delle temperature

Sole e temperature estive per il penultimo weekend di ottobre prima di un inizio settimana caratterizzato dal maltempo. Su tutta la Lombardia, la giornata di domenica dopo una mattina senza troppe nubi, accoglierà un pomeriggio in cui la situazione sarà destinata a peggiorare in maniera graduale con temperature in calo.