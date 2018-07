Tra le giornate di oggi, mercoledì 18 luglio e domani, giovedì 19 luglio, a Milano si raggiungerà il picco di questa nuova ondata di caldo estivo, dovuta a un anticiclone africano. Le temperature, tra oggi e domani, potranno raggiungere anche i 34 gradi: valori comunque più contenuti rispetto ad altre zone d'Italia, che saranno alle prese con una calura quasi asfissiante. Entrambe le giornate nel capoluogo lombardo saranno caratterizzate da sole e cielo terso, con assenza di nuvole.

Il tempo peggiora nel weekend

Già a partire da venerdì 20 luglio, tuttavia, l'ondata di calore secondo le previsioni meteo inizierà ad attenuarsi: la giornata di venerdì sarà nuvolosa fin dal mattino e in serata potrebbero iniziare a vedersi le prime precipitazioni. Temporali alternati a schiarire potranno succedersi nella serata di venerdì e per tutta la giornata di sabato 21 luglio, quando la colonnina di mercurio scenderà bruscamente per attestarsi ben al di sotto dei 30 gradi. La temperatura tornerà attorno alla media del periodo domenica 22 luglio, quando dopo una mattinata con cielo nuvoloso il sole dovrebbe tornare a far capolino a partire dal pomeriggio. La perturbazione si sposterà infatti prima al Centro e poi al Sud della Penisola.