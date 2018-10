Meteo ‘pazzo' a Bergamo, dove oggi è stata registrata una temperatura decisamente da record visto che siamo al 24 ottobre, ovvero 31 gradi centigradi, riscontrata nel pomeriggio in zona Celadina, nella parte orientale della città lombarda, al confine con i comuni di Seriate e di Gorle.

Nella zona dello stadio Stadio Atleti Azzurri d'Italia la temperatura si è fermata a 30,6 gradi, saliti a 30,9 a Mozzo, in zona Pascoletto, ma anche a Olmo al Brembo, in alta valle Brembana, si registravano alle 13 ben 28 gradi. Tuttavia, al tempo stesso, sempre oggi, su tutta la Bergamasca è stata registrata presenza del vento caldo Favonio, un vento caldo e secco di ‘caduta', che nelle montagne della provincia si è spinto a raffiche registrate fino a 129 chilometri orari, registrati alla centralina del rifugio Curò, a Valbondione, in alta valle Seriana. Nessun problema per i voli all'aeroporto Orio al Serio.